Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Суд арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.

На данный момент решение суда не вступило в силу, так как Арсланов обжаловал арест в суде высшей инстанции, отметили в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что заместителю главы Генштаба ВС России Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве — закупке по завышенным ценам спецтехники для секретных оперативно-технических, а также информационных подразделений Минобороны.

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