Более 20 активистов за мир похищены в Афганистане

Более 20 активистов за мир похищены в результате засады на западе Афганистана, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя полиции Мохибуллу Мохиба.

По заявлению Мохиба, члены организации Талибан (организация запрещена в России) устроили засаду в районе Бала Булук в провинции Фарах. Они захватили шесть автомобилей мирного конвоя, в которых находились 26 активистов.

Талибы, действующие в Фарахе, не взяли на себя ответственность за похищение.

В настоящее время проводится полицейская операция по поиску и освобождению активистов.

«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.

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