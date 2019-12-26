Рейсы камчатской авиации отменены из-за циклона
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Рейсы местной авиации отменены на Камчатке из-за циклона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
«Камчатское авиационное предприятие» отменило все внутренние рейсы, запланированные на 26 декабря.
Вылета ожидают 165 человек, все нуждающиеся в жилье пассажиры размещены в гостиницах, заявил министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.
Ранее стало известно, что из-за мощного циклона в горных районах Камчатки объявлена угроза схода лавин.
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