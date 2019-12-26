В Саудовской Аравии запретили ранние браки

Власти Саудовской Аравии ввели запрет на ранние браки, сообщает Saudi Gazette.

Новое законодательство устанавливает минимальный возраст для вступления в брак – 18 лет.

В циркуляре, направленном министром юстиции страны Валидом ас-Самаани в местные суды, указано, что при желании подростка, не достигшего 18 лет, вступить в брак, необходимо будет получить специальное разрешение.

Все подобные запросы должны быть переданы в специализированный суд, который будет решать, не повлияет ли негативно ранний брак на юного молодожена и его будущее.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Женщинам Саудовской Аравии будут сообщать о разводе в смс