Три человека пострадали в результате стрельбы во французском Безансоне

Три человека пострадали в результате стрельбы во французском городе Безансон, сообщает France Bleu.

Неизвестные открыли стрельбу в районе Плануаз. По данным издания, стреляли три или четыре человека.

Один из пострадавших получил несколько ранений в грудь, он находится в критическом состоянии. Еще один пострадавший получил ранение в бедро, угрозы для его жизни нет. Третий человек доставлен с больницу с легким ранением.

На месте происшествия обнаружены 15 гильз и граната. Городская прокуратура начала расследование по факту произошедшего.

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