6,2 трлн рублей принесла бюджету России сделка ОПЕК+

Российский бюджет получил 6,2 трлн рублей за три года сделки ОПЕК+, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По оценкам Минэнерго, сделка ОПЕК+ и сопровождающий ее рост цен на нефть принес российскому бюджету 6,2 трлн рублей дополнительных доходов за три года, отметил Новак.

Министр добавил, что при возникновении дополнительного спроса на рынке Россия может увеличить добычу нефти в рамках сделки.

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