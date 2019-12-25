Винник попросил позаботиться о жене и детях

Задержанный в Греции россиянин Александр Винник попросил позаботиться о его жене и детях. об этом сообщает RT.

Он обратился к жителям России с поздравлением с Новым годом и призвал «не забывать о своей семье, о своих близких, помнить о Боге».

Россиянин также обратился с просьбой позаботиться о его семье, которую, по словам Винника, также, как и его «приговорили к смерти».

Кроме того, он попросил, чтобы его «похоронили по-христиански».

Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.

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