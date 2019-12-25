В сети умилились видео с открывающим подарок псом

Среди пользователей сети набирает популярность ролик, где пес сам распаковывает свой рождественский подарок. Видео было опубликовано в YouTube.

В начале записи хозяин бросает питомцу предмет в праздничной упаковке. Собака, придерживая кулек лапой, в течение 20 секунд пытается открыть подарок зубами.

Когда пес снял праздничную бумагу, в которой оказалась игрушка красного осьминога, он начал играть с ним.

За сутки ролик уже набрал почти 800 тыс. просмотров. Пользователи назвали видео «слишком милым».

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