В квартире в Армении найдены четыре тела

В города Алаверди Лорийской области Армении в одной из квартир были найдены трупы четырех человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что среди них есть тела двух несовершеннолетних — 15 и 17 лет.

По предварительным данным, причиной смерти стала утечка газа, поскольку плита была включена, а датчик утечки газа — отключен от электропитания.

Уточняется, что в результате было возбуждено уголовное дело по статье «выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

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