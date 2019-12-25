Волк загрыз кенгуру в Бельгии

На севере Бельгии волк совершил нападение на загон с кенгуру, в результате которого погибло одно животное. Об этом передает газета Soir со ссылкой на природоохранную организацию Landschap.

Уточняется, что кенгуру проживали в саду возле дома владельца, расположенном в коммуне Бален.

Источник в Landschap отметил, что нападение, в результате которого также пострадал один кенгуру, совершил волк Август. Его замечали недалеко от коммуны.

Кроме того, по данным СМИ, хищное животное ранее задрало нескольких овец, принадлежащих местным фермерам.

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