Серии терактов произошли в Багдаде

В Багдаде были совершены серии терактов, в результате которых, по предварительным данным, погибли свыше 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как утверждается, несколько взрывов произошло в пригороде столицы Ирака. Один из них был совершен у медицинской клиники. Неизвестные взорвали мотоциклы.

Еще два взрыва были зафиксированы в восточной и западной части Багдада, в результате которых получили ранения пять человек.

Кроме того, бомба взорвалась в районе Эш-Шааб недалеко от рынка.

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