Уральская школьница погибла во время игры с кошкой на диване

В городе Качканаре Свердловской области семилетняя девочка погибла во время игры с кошкой на диване. Об этом сообщает портал URA.RU.

Отмечается, что в какой-то момент девочка упала с дивана.

Уточняется, что в результате падения девочка сломала шейный позвонок и скончалась на месте.

По данному факту проводится доследственная проверка. Праздничные мероприятия в городе были перенесены в связи с трагедией.

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