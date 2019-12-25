Уральская школьница погибла во время игры с кошкой на диване
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В городе Качканаре Свердловской области семилетняя девочка погибла во время игры с кошкой на диване. Об этом сообщает портал URA.RU.
Отмечается, что в какой-то момент девочка упала с дивана.
Уточняется, что в результате падения девочка сломала шейный позвонок и скончалась на месте.
По данному факту проводится доследственная проверка. Праздничные мероприятия в городе были перенесены в связи с трагедией.
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