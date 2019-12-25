В «худшем городе Америки» разрешат играть в снежки после 57 лет запрета

В городу Уосо американского штата Висконсин власти снимут запрет на игру в снежки, пишет The New York Times.

Местным законом, написанном в 1962 году, установлен запрет кидать в другого человека «стрелу, камень, снежок или другие снаряды».

Каждую зиму это влекло недовольство жителей, высмеивалось в газетах. Одно издание даже назвало Уосо «худшим городом Америки».

Чиновники устали от издевательств, которые появлялись ежегодно в СМИ, и решили изменить формулировку закона.

Заместитель начальника полиции города записал специальное видеообращение, в котором объяснил, что никого наказывать за игру в снежки не будут. По его словам, за последние 15 лет только 12 раз были назначены наказания по этому закону, и то не за снежки, а за другие предметы. На этом видео полицейские сами играют в снежки, в конце обращения заместитель начальника сам слепил снежок и бросил его прямо в голову мэру города.

Официально нововведение начнет действовать с 1 января.