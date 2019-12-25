Одного из основателей Рунета Солдатова отправили под домашний арест

Тверской суд решил отправить под домашний арест одного из основателей Рунета экс-замглавы Минсвязи Алексея Солдатова, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Следствие настаивало, чтобы Солдатова взяли под стражу, но суд решил заключить бывшего чиновника под домашний арест.

Как поставил суд, мера пресечения Солдатова будет действовать вплоть до 28 января 2020 года.

Известно, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно данным открытых источников, он является одним из пионеров развития компьютерных сетей в России. В 2000 году был создан Фонд Развития Интернет одним из инициаторов которого был Солдатов.