У обвиняемой в убийстве ребенка в Тюменской области выявили шизофрению

Судебно-психиатрическая экспертиза выявила невменяемость у 23-летней девушки, которая обвиняется в убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщили в СУ СК страны по региону.

Следствие считает, что девушка убила пятимесячного ребенка после того, как поссорилась с сожителем в сентябре 2019 года. Она поехала забирать вещи к его родственникам, и они попросили присмотреть за их ребенком — братом ее сожителя. Когда люди вернулись, то обнаружили пропажу девушки с ребенком. Следствие полагает, что девушка унесла ребенка в лес и причинила ему телесные повреждения, от которых он умер.

«Девушка была обнаружена и задержана, а позже заключена под стражу», — добавили в СК.

Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза выявила у 23-летний россиянки «параноидную шизофрению» и отсутствие ремиссии.

«Представляет особую социальную опасность для себя и окружающих», — уточняет следствие.

В настоящее время решается вопрос о направлении уголовного дела в суд.