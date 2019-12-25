В Удмуртии подросток напала с ножом на свою бабушку из-за денег

В городе Можга в Удмуртии 16-летняя девочка напала на свою бабушку с ножом из-за того, что та не дала ей денег на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Известно, что 22 декабря девочка ворвалась в дом к своей бабушке и в грубой форме попросила дать ей денег. Услышав отказы, она схватила нож и ударила женщину в руку.

Пенсионерка выбежала на улицу. Девочка в свою очередь схватила мобильный телефон бабушки и скрылась с места преступления.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Известно, что подросток ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности.

В настоящее время преступница задержана.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Девочке грозит заключение под стражу.

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