В результате падения автобуса в ущелье в Индонезии погибли 28 человек

В результате падения автобуса в ущелье в индонезийской провинции Южная Суматра погибли 28 человек, в том числе дети. Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на главу спасательной службы Бентенга Телау.

Инцидент произошел в понедельник, 23 декабря.

Всего в автобусе находились 40 человек. Пострадавших направили в ближайшую больницу.

По словам Телау, число погибших может увеличиться в связи с продолжающимся процессом эвакуации.

В настоящее время полицией устанавливаются причины происшествия.