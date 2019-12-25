В Новой Москве неизвестные украли из банкомата более 7 млн рублей

В Московской районе Москвы двое неизвестных ограбили банкомат на сумму в 7,4 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на в пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Как отмечается, инцидент произошел на улице Радужная во вторник, 24 декабря.

Известно, что злоумышленники повредили панель и сейфовые кассеты банкомата, находящегося в одном из местных магазинов, после чего похитили около 7,4 млн рублей и скрылись с места преступления.

По факту произошедшего МВД возбудило уголовное дело о краже в особо крупном размере.

В настоящее время устанавливаются личности грабителей.

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