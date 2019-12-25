Погибший при стрельбе в США юноша стал мастером-джедаем в новой книге

Американец Райли Хауэлл, погибший при стрельбе в университете Северной Каролины (США), стал одним из мастеров-джедаев в новой книге по вселенной «Звездных войн». Об этом сообщает портал BuzzFeed.

Известно, что в момент инцидента, произошедшего 30 апреля 2019 года, Хауэлл пытался спасти своих одногруппников. Ему был всего 21 год.

Юноша являлся фанатом «Звездных войн».

В новой книге его персонаж получил имя «Ри-Ли Хауэлл».

В книге «Звездные войны: Восхождение Скайуокера — Визуальный словарь» его назвали «мастером-джедаем и историком Ордена джедаев».

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