И.о. прокурора Норильска уволили из-за получение взятки

Прокурор Красноярского края уволил и.о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщается на официальном сайте региона.

Как отмечается, с согласия прокуратуры были проведены следственные мероприятия, которые помогли возбудить уголовное дело в отношении Гутаева.

Прокуратура Красноярского края намерена «бескомпромиссно преследовать» факты коррупции и злоупотребления должностным положением в органах ведомства, говорится в сообщении.

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