Санта-Клаус пролетел над Москвой и Петербургом в рамках мирового турне

Вылетевший перед Рождеством с Северного полюса Санта Клаус пролетел над Москвой и Санкт-Петербургом. За его перемещением традиционно следит Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента.

Санта путешествует по миру и развозит подарки в рамках своего 64-го мирового турне. Длина саней волшебника составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина около 40 палочек или 80 конфет. Сани, запряжены девятью оленями, во главе бежит олень Рудольф.

В небе над Москвой и Санкт-Петербургом Санта был замечен в районе 21.08 по мск.

По данным на 21.38, Санта Клаус уже летел над Сейшелами.

Известно, что он раздал уже почти 2,5 млн подарков.

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