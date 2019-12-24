Россиянин попытался продать село вместе с жителями в интернете

Предприниматель из Красноярского края провозгласил себя хозяином поселка и попытался продать его вместе с жителями через интернет, сообщает НТВ.

В объявлении указывалось, что продается село Васильевка, в состав которого входят порядка 40 домов с жителями, также на территории имеются животные. За село житель запросил 20 миллионов рублей.

Объявление вызвало ажиотаж. Даже жители соседних деревень стали звонить по указанному номеру и узнавать подробности. Продавец утверждал, что после покупки с людьми можно «делать все что угодно», в том числе и выселить.

Как рассказали местные жители, история у села запутанная. Во времена Горбачева оно попало в частные руки и подрядчиком выступил минусинский строительный комбинат, а его руководитель стал «хозяином», требующим денег.

Однако в районной администрации считают, что предприниматель забыл про изменения в Земельном кодексе 90-х годов. Следовательно, ему не может принадлежать населенный пункт.