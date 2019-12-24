Санта Клаус начал путешествие по миру с России

Санта Клаус перед Рождеством вылетел с Северного полюса, чтобы развезти подарки. За его перемещением традиционно следит Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента.

Сообщается, что Россия стала первой точкой, где остановился Санта.

На момент написания новости Санта раздал уже более 600 млн подарков, также он повторно посещает Россию и летит над Иркутском.

Отмечается, что длина саней волшебника составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина – 40 палочек или 80 конфет. Сани, запряжены девятью оленями, во главе бежит олень Рудольф.