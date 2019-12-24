Песков высказался насчет ситуации с увольнением журналистки после вопроса Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с увольнением корреспондента телеканала «Ямал-Регион» Алисы Яровской. Об этом пишет «Интерфакс».

Он сказал, что в Кремле видели сообщения об увольнении Яровской, однако не в курсе деталей ситуации.

Песков также отметил, что в данном случае — это дело редакции.

До этого СМИ сообщили, что журналистку уволили из-за вопроса, который она задала российскому лидеру Владимиру Путину. Яровская спросила у президента, не планируется ли участие федеральных властей в строительстве долгожданного моста через Обь.

Позже она заявила, что уволилась по собственному желанию, не уточнив причины своего решения.

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