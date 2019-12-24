В мэрии Красноярска ждут, что люди придут на «самую грустную вечеринку»

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В мэрии Красноярска рассказали «Газете.Ru», почему местные аниматоры вынуждены каждый день выходить на сцену Татышев-парка при отсутствии зрителей.

Так, согласно заявлению администрации, «самая грустная вечеринка» с ростовыми куклами, как назвали это мероприятие в СМИ, проходит в честь предстоящего чемпионата России по фигурному катанию.

«В холодную погоду красноярцы предпочитают отдыхать на площадках с более развитой инфраструктурой. Тем не менее ежедневно в фан-зоне зрителей ждут аниматоры и ростовые куклы с игровой программой. Организаторы рассчитывают, что с началом соревнований интерес горожан к этой площадке будет выше», — сообщили в мэрии.

Ранее СМИ обратили внимание на опубликованный в сети ролик, на котором в Красноярске аниматоры в костюмах слона, свиньи и собаки танцуют на сцену парка Универсиады без зрителей.

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