Архангельск назван худшим по качеству управления городом
В рейтинге городов по эффективности управления, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), Архангельск занял последнее место. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Отмечается, что в новом рейтинге Архангельск потерял десять пунктов.
Худшими городами по качеству управления в 2019 году также стали Владивосток, Ярославль, Биробиджан, Барнаул, Астрахань.
Всего экономисты изучили 92 российских города.171 эксперта анализировали ситуацию с апреля по декабрь 2019 года.
Рейтинг составлялся по отсутствию связки главы муниципалитета с губернатором региона или безуспешность деятельности каждого из них, а также частую сменяемость мэров.
Лидерами рейтинга, как и в прошлом году, стали Тюмень, Казань и Салехард.
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