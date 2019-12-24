Архангельск назван худшим по качеству управления городом

В рейтинге городов по эффективности управления, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), Архангельск занял последнее место. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что в новом рейтинге Архангельск потерял десять пунктов.

Худшими городами по качеству управления в 2019 году также стали Владивосток, Ярославль, Биробиджан, Барнаул, Астрахань.

Всего экономисты изучили 92 российских города.171 эксперта анализировали ситуацию с апреля по декабрь 2019 года.

Рейтинг составлялся по отсутствию связки главы муниципалитета с губернатором региона или безуспешность деятельности каждого из них, а также частую сменяемость мэров.

Лидерами рейтинга, как и в прошлом году, стали Тюмень, Казань и Салехард.

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