Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками

Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина. Об этом пишет РИА «Новости».

Кроме того, принято решение об увольнении непосредственных организаторов мероприятия.

Колокольцев заявил, что уже дал приказ поставить Хохорина в известность о неполном служебном соответствии.

Об этом он сказал на правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Ранее в МВД по Татарстану заявили, что проведут проверку из-за того, что участие школьников не было согласовано с министерством.

До этого в СМИ появилась информация, что в Татарстане сотрудники Росгвардии провели учения, где качестве нападающих выступили школьники. Однако в Росгвардии опровергли данную информацию.

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