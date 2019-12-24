В Приамурье приговорили владельца приюта из-за гибели более 30 собак
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Благовещенский районный суд в Амурской области приговорил к трем годам колонии владельца местного приюта для животных «Дружок» Вячеслава Золотарева из-за гибели 32 собак. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря региональной прокуратуры Юлию Адушеву.
Отмечается, что мужчина недокармливал и не лечил животных.
Золотарева признали виновным по ч. 2 ст. 245 УК России (жестокое обращение с животными).
Кроме того суд признал деятельность россиянина по содержанию приюта «Дружок» незаконной и запретил его работу.
По данным экспертов, хозяин «Дружка» сэкономил на собаках более 1,6 млн рублей.