МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию из зон ЧС

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Вид на подтопленные районы Тулуна, 30 июня 2019 года Вид на подтопленные районы Тулуна, 30 июня 2019 года
Вид на подтопленные районы Тулуна, 30 июня 2019 года
Кирилл Шипицин/РИА «Новости»

Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал, что ведомство готовит поправки к законодательству, согласно которым эвакуация в зонах чрезвычайной ситуации станет обязательной, передает ТАСС.

«Мы обратились к президенту, и он дал поручение внести изменения в законодательство», — заявил Зиничев.

Он пояснил, что в настоящее время эвакуация населения возможна лишь при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.

По его словам, летом 2019 года, во время наводнения в Амурской области, МЧС столкнулось с проблемой отказа местного населения от эвакуации.