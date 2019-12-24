Кадыров допустил, что в Чечне могут появиться три новых города

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что статус городов могут присвоить трем крупным населенным пунктам республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о таких населенных пунктах, как Наур, Новогрозный, Серноводск.

«Но это возможно только при достижении определённых показателей», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что работа в данном направлении уже ведется.

Глава Чечни также отметил, что появление новых городов окажет благоприятное влияние на республику.