Кадыров допустил, что в Чечне могут появиться три новых города
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что статус городов могут присвоить трем крупным населенным пунктам республики. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, речь идет о таких населенных пунктах, как Наур, Новогрозный, Серноводск.
«Но это возможно только при достижении определённых показателей», — подчеркнул Кадыров.
Он добавил, что работа в данном направлении уже ведется.
Глава Чечни также отметил, что появление новых городов окажет благоприятное влияние на республику.