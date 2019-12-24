Власти РФ освободили экипажи пяти задержанных японских судов

Суд в Сахалинской области освободил членов экипажей пяти задержанных на Сахалине японских судов, которые были признаны виновными в незаконной ловле рыбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Согласно решению суда, им были выписаны штрафы на сумму более чем 6 млн рублей.

«Предметом административного правонарушения явились незаконно добытые водные биологические ресурсы в районе Курильской гряды общим весом 7,5 тонн», — пояснили в суде.

Отмечается, что экипажи кораблей выплатили штрафы.

Как стало известно, они уже покинули морской терминал Южно-Курильск.