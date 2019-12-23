Ямальская журналистка опровергла сообщения об увольнении из-за вопроса Путину
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Журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» Алиса Яровская опровергла данные о том, что ее якобы уволили после вопроса президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции, сообщает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что журналистку уволили из-за вопроса, который она задала. Яровская спросила у президента о том, не планируется ли участие федеральных властей в строительстве долгожданного моста через Обь.
Яровская заявила, что уволилась по собственному желанию. Однако она не уточнила причины своего решения.
В пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова подтвердили, что журналистка написала заявление по собственному желанию.
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