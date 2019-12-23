Путин исполнил желание ребенка и позвонил ему, чтобы узнать впечатления

Российский президент Владимир Путин исполнил желание 10-летнего мальчика Андрея Кочетова, который мечтал посетить Красную поляну. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Президент поучаствовал во всероссийской акции «Елка желаний» и вытащил бумажку, на которой было написано желание 10-летнего Андрея из Ставрополья. Путин исполнил его мечту и позвонил ему, во время путешествия ребенка, чтобы узнать нравится ли ему подарок. Также глава государства расспросил ребенка о погоде и том, как он покатался. Кроме того, президент предложил мальчику покататься на лыжах и пообещал это организовать.

«Я тебя обнимаю, мой хороший. Хорошего тебе катания», — заключил Путин.

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