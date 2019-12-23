Путин поделился впечатлениями от поездки по Крымскому мосту
close
Президент России Владимир Путин рассказал о впечатлениях от поездки по Крымскому мосту от Керчи до Тамани. Об этом пишет РИА «Новости».
Он назвал мост красавцем, когда когда ехал в кабине машиниста.
Путин также отметил, что поезд идет очень мягко и ровно по сравнению с его автомобильным отрезком.
Как объяснил министр транспорта Евгений Дитрих, такое ощущение появилось благодаря тому, что железнодорожное полотно по технологии укладывается ровно, в то время как автомобильная часть моста идет с подъемом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту