Путин поделился впечатлениями от поездки по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин рассказал о впечатлениях от поездки по Крымскому мосту от Керчи до Тамани. Об этом пишет РИА «Новости».

Он назвал мост красавцем, когда когда ехал в кабине машиниста.

Путин также отметил, что поезд идет очень мягко и ровно по сравнению с его автомобильным отрезком.

Как объяснил министр транспорта Евгений Дитрих, такое ощущение появилось благодаря тому, что железнодорожное полотно по технологии укладывается ровно, в то время как автомобильная часть моста идет с подъемом.

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