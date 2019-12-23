Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет «Россия 24».
Открытие состоялось в станице Тамань в Краснодарском крае, где располагается железнодорожный вокзал.
Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве моста, отметив, что рабочие со всей России принимали участие в этом проекте.
После его слов первый пассажирский поезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, отправился в 14:00 с Московского вокзала. Он пробудет в пути 43 часа 25 минут.
До этого российский президент проехал по мосту на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань. Президент побывал в кабине машиниста, а после пообщался в вагоне со строителями моста.