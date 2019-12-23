Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

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Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет «Россия 24».

Открытие состоялось в станице Тамань в Краснодарском крае, где располагается железнодорожный вокзал.

Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве моста, отметив, что рабочие со всей России принимали участие в этом проекте.

После его слов первый пассажирский поезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, отправился в 14:00 с Московского вокзала. Он пробудет в пути 43 часа 25 минут.

До этого российский президент проехал по мосту на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань. Президент побывал в кабине машиниста, а после пообщался в вагоне со строителями моста.