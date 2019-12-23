Сенаторы попросят правительство запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет федерации на пленарном заседании 23 декабря рассмотрит обращение к правительству с просьбой приостановить продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Валерия Рязанского.

Рязанский уточнил, что речь идет о временной приостановке как оптовой, так и розничной продажи изделий с никотином.

По словам парламентария, эта норма может вступить в силу с 1 января 2020 года.

Отмечается, что ранее уже была запрещена продажа снюсов и жевательного табака.

Однако, сенатор подчеркнул, что рынок предлагает все новые продукты. Например, никотиносодержащие конфеты, которые сейчас пользуются популярностью у подростков. Рязанский пояснил, что в преддверии школьных каникул необходимо принять меры для защиты здоровья подростков.

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