Андрей Малахов, Владимир Познер и Владимир Соловьев стали самими узнаваемыми журналистами в России, при этом наибольший уровень доверия аудитория выказывает Познеру, а также Александру Гордону и Аркадию Мамонтову. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Mediascope «Медиапотребление в регионах России».

По данным опроса выяснилось, что Малахова знают 96% опрошенных, однако доверяют ему лишь 40%. Познера узнают 89% респондентов, из них 58% ему доверяют. Соловьева знают 84%, при этом доверяют ему 48%.

Исследование также показало, что молодая аудитория относится с большим доверием к медиаличностям «из интернета», а аудитория старше 35 лет с большим доверием относится к людям «из телевизора».

Уточняется, что в опросе приняли участие не менее 13 тысяч россиян в возрасте от 16 лет из 84 регионов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россияне назвали самых авторитетных журналистов