В Греции заявили, что Трамп после выдачи Винника поддержит страну в споре с Турцией

Журналисты греческого СМИ news247.gr. рассказали о том, что решение министра юстиции страны о выдаче россиянина Александра Винника сначала Франции, затем США и в третью очередь России расположит американского президента Дональда Трампа перед визитом в Вашингтон премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Отмечается, что такая последовательность действий является правильной.

Кроме того, представители СМИ выразили мнение о том, что решение об экстрадиции Винника будет способствовать сохранению позитивной позиции к греко-турецким отношениям, «особенно после соглашения Анкары с ливийским правительством о разграничении ИЭЗ (исключительно экономическая зона. — примечание «Газеты.Ru») двух стран».

Уточняется, что Мицотакис намерен посетить США 7 января 2020 года.

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