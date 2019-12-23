Число жертв извержения в Новой Зеландии возросло, узнали СМИ
Количество человек, которые стали жертвами извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии увеличилось. Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand.
Отмечается, что число погибших возросло до 17 человек. Один из пострадавших скончался в больнице.
Ранее 9 декабря в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда произошло извержение самого популярного среди туристов вулкана. В момент инцидента на острове и в его окрестностях находились 47 человек, которые являлись гражданами разных стран.Уточняется, что после извержения было объявлено о восьми пропавших без вести. До сих пор не найдены два человека.
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