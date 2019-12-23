Шторм изолировал Корсику от Франции
close
Плохие погодные условия стали причиной изоляции острова Корсика от континентальной части Франции. Об этом сообщает France Info.
Уточняется, что в результате приближения шторма «Фабьен» отменены авиарейсы, а также паромное движение из Марселя.
Также природная стихия стала причиной остановки движения для пригородных поездов Аяччо и Бастии.
Отмечается, что до шторма «Фабьен» территории Франции, Испании и Португалии атаковал шторм «Эльза». В результате были затоплены реки, обрушены линии электропередачи, а также погибли люди.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Восемь человек погибли из-за шторма в Испании и Португалии