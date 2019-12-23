В Миннесоте при стрельбе погиб человек

В США в штате Миннесота неизвестный открыл огонь. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что вооруженный конфликт произошел на парковке возле ресторана в городе Спринг-Лейк-Парк.

В результате инцидента погиб 19-летний человек, еще по меньшей мере шестеро получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства случившегося. Личность злоумышленника не установлена.

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