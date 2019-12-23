В Миннесоте при стрельбе погиб человек
close
В США в штате Миннесота неизвестный открыл огонь. Об этом сообщает CNN.
Уточняется, что вооруженный конфликт произошел на парковке возле ресторана в городе Спринг-Лейк-Парк.
В результате инцидента погиб 19-летний человек, еще по меньшей мере шестеро получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.
На месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства случившегося. Личность злоумышленника не установлена.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Более десяти человек пострадали при стрельбе на вечеринке в Чикаго
— Устроивший стрельбу в доме престарелых в Род- Айленде покончил с собой
— Человек пострадал в результате стрельбы в торговом центре в США