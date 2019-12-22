В Новой Москве тракторист убил двоих дорожных рабочих и спрятал их тела

В Новой Москве тракторист по неосторожности убил двоих дорожных рабочих, которые чистили проезжую часть Калужского шоссе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Согласно поступившей информации, после инцидента водитель спрятал их тела в канализационный люк.

Как стало известно, тракторист нанес рабочим телесные повреждения, которые несовместимы с жизнью.

Отмечается, что водителя задержали.

В данный момент решается вопрос о возбуждении против тракториста уголовного дела.