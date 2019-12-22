Греция подготовила документы для экстрадиции россиянина Винника в США

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Греция готовит документы для экстрадиции россиянина Александра Винника в США.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление министра юстиции страны, его письма начальнику тюрьмы, а также адвоката Тимофея Мусатова, который отстаивает интересы россиянина.

Как стало известно, в послании министра говорится о поручении подготовить «акт передачи и обеспечить его передачу полицейским из США», а после этого России.

«Документ прямо указывает на заранее подготовленную выдачу в Соединенные Штаты», — прокомментировал Мусатов.

Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.

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