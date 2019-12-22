Синоптик рассказал о возможном снегопаде в новогоднюю ночь в Москве

Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в новогоднюю ночь в Москве может случиться настоящий снегопад. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По его словам, температура воздуха в эту ночь может опуститься до -5°С.

«По синоптическим картам я вижу, что около полуночи с 31 декабря на 1 января в Москве может пойти настоящий снегопад. В это время в столичный регион выходит циклон, и он должен принести хороший снег», — сказал Тишковец.

Он также добавил, что более точный прогноз появится за несколько суток до Нового года.

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