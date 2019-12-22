В челябинском детсаду воспитанникам выдали просроченные подарки

В одном из детских садов Ленинского района Челябинска родители воспитанника после вскрытия новогоднего «сладкого подарка» обнаружили на конфетах плесень. Об этом сообщает kp.ru.

Выяснилось, что конфеты просрочены на полгода. Однако поставщик поверх старых этикеток приклеил другие с допустимым сроком годности. Такой оказалась вся партия.

Родители отдали подарки на экспертизу, по результатам которой будут предприняты соответствующие действия.

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