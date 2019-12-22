Почти 10 млн рублей украли у безработного в Москве
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Двое неизвестных ограбили безработного мужчину на юго-востоке Москвы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на управление МВД по Москве.
Двое неизвестных в медицинских масках напали на мужчину и украли у него сумку с деньгами. По данным полиции, сумма ущерба составила около 9,4 млн рублей.
Нападавшие избили мужчину, отняли сумку и скрылись с места преступления.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о грабеже в особо крупном размере.
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