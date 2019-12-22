В Уфе локализовали пожар на заводе нефтехимии на площади 2 тыс. кв. м

На уфимском «Опытном заводе Нефтехимии» локализовано возгорание на площади 2 тыс. кв. м. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление МЧС по Башкирии.

«Пожар локализован в 10:44 (8:44 по мск) на площади 2 тыс. кв. м», — уточнили в ведомстве.

На месте работают 75 человек и 21 единица техники, а также привлечен пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на площади около 1,6 тыс. кв. м. Предположительно очагом возгорания стало трехэтажное здание на территории завода, где хранились легковоспламеняющиеся жидкости.

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