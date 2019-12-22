На тушение пожара в Уфе направили пожарный поезд

Для тушения пожара на уфимском опытном нефтехимическом заводе «Уфанефтехим» направлен пожарный поезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника Главного управления МЧС по Башкирии Виталия Барзайкина.

Пожару присвоен ранг сложности номер три, на тушение возгорания подано 10 пожарных стволов. К месту происшествия следует пожарный поезд.

Сил и средств для тушения достаточно, подчеркнул Барзайкин.

Ранее стало известно, что пожар на площади около 1,6 тыс. кв. м зафиксирован на территории опытного завода нефтехимии в Уфе.

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