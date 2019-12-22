Огонь охватил завод нефтехимии в Уфе

Пожар на площади около 1,6 тыс. кв. м зафиксирован на территории «Опытного завода Нефтехимии» в Уфе, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, очагом возгорания стало трехэтажное здание на территории завода. В нем хранились легковоспламеняющиеся жидкости.

На данный момент с огнем сражаются 75 человек и более 20 единиц спецтехники.

Информации о пострадавших пока не было.

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