Огонь охватил завод нефтехимии в Уфе
Пожар на площади около 1,6 тыс. кв. м зафиксирован на территории «Опытного завода Нефтехимии» в Уфе, сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, очагом возгорания стало трехэтажное здание на территории завода. В нем хранились легковоспламеняющиеся жидкости.
На данный момент с огнем сражаются 75 человек и более 20 единиц спецтехники.
Информации о пострадавших пока не было.
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