В Берлине не нашли подозрительных вещей на рождественском рынке

Правоохранительные органы Германии осмотрели рождественский рынок, где ранее были замечены подозрительные мужчины, и не нашли ничего необычного. Об этом сообщает телеканал n-tv.

После проверки полиция сняла оцепление, а на окрестных улицах начали убирать ограждения. Однако поезда в этом районе все еще ходят без остановки.

До этого стало известно, что полиция заметила на рынке двух подозрительных мужчин. После проверки их документов выяснилось, что они из Сирии. Один из них был связан с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России), а другой — разыскивался США. После этого всех людей на рынке эвакуировали, так как предполагалось, что у мужчин могло быть с собой взрывное устройство.

В 2016 году на площади Брайтшайдплац на рождественской ярмарке произошел теракт, в результате которого погибли 12 человек.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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